Новости политики

Регионам РФ рекомендовали разработать меры по улучшению ситуации с продленкой для младшеклассников

Путин рекомендовал регионам улучшить ситуацию с продленкой для младшеклассников
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам улучшить ситуацию с продленкой для учеников младших классов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на сайте Кремля.

«Принять меры: по повышению доступности для работающих родителей <...> услуг дошкольных образовательных организаций и услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций», — говорится в документе.

До этого Путин поручил сформировать комплекс мер по развитию осознанного отцовства. Выполнением поручений президента будет заниматься Кабмин РФ, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце сентября депутаты Госдумы предложили ввести горячие ужины для детей, посещающих группы продленного дня в школе.

По мнению депутатов, для многих родителей продленки в школе до 17-18 часов являются обязательной частью образовательного процесса. Однако правила не предусматривают организации второго горячего приема пищи для детей — ужина. По словам парламентариев, школы, как правило, ограничиваются полдниками. В связи с этим авторы инициативы напомнили, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, интервалы между приемами пищи должны составлять три-четыре часа. В противном случае у детей нарушается режим питания и увеличиваются риски переутомления.

Ранее ученые заявили, что школьники боятся осуждения сверстниками за обеды в столовой.

