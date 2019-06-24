Повторить триумф Сочи? Определяется столица Олимпиады-2026. LIVE

За всю историю проведение зимней Олимпиады числятся сразу три города-рекордсмена по количеству организации соревнований. Так, Игры по два раза проходили в американском Лейк-Плэсиде (1932, 1980), австрийском Инсбруке (1964, 1976) и швейцарском Санкт-Морице (1928, 1948).
Последние на данный момент зимние Олимпийские игры состоялись в 2018 году. Соревнования принял корейский Пхенчхан. Следующие Игры пройдут в 2022 году в столице Китая Пекин.
Итальянский Кортина-д'Ампеццо также дважды становился городом-хозяином Игр. Дважды — зимних. Однако в 1944 году соревнования были отменены из-за Второй мировой войны, а вот в 1956 году Игры уже состоялись. Милан в свою очередь Олимпиаду не принимал ни разу.
Интересно, что Стокгольм уже дважды принимал Олимпийские игры. В 1912 году столица Швеции была хозяйкой летней Олимпиады, а в 1956 году Стокгольм вместе с Мельбурном также принял летние соревнования. Причем в Стокгольме проходил только турнир по конному спорту.
В защиту заявки Йерльмюр заявила, что именно Стокгольм будет «идеальным местом» для проведения такого праздничного мероприятия, как зимняя Олимпиада.
«Стокгольм знаменит тем, что является открытым, толерантным и гостеприимным городом. Это идеальное место, чтобы отпраздновать уникальное наследие олимпийского единства», — сказала мэр столицы Швеции.
Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр во время презентации города в качестве кандидата на проведение Игр-2026 спела строки из песни шведской группы ABBA «Dancing Queen».
«Говоря о празднике, могу сказать, что шведы любят повеселиться. «You can dance, you can jive, having the time of your life», — сказала она.
Сообщается, что делегаты комиссии уже сделали свой выбор. Остается только оглашение результатов голосования.
Все самое интересное запланировано на 19.00 по московскому времени.
Пока делегаты и члены комиссии прибывают в штаб в Лозанне, организаторы мероприятия тестируют систему голосования.
Что касается Швеции, то делегаты шведского олимпийского комитета намерены провести Игры не только в Стокгольме, но и в других городах. В частности, на территории Латвии, где есть санно-бобслейная трасса, подходящая для проведения олимпийских соревнований. Шведские чиновники не намерены тратить больше средства на строительство дорогостоящего объекта. Кроме того, соревнования по горнолыжным видам спорта планируется проводить в Оре, который расположен в 450 км от шведской столицы.
По результатам опросов фаворитом является совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо. Меньшей популярностью пользуется Стокгольм. Граждане Швеции в большинстве своем негативно относятся к идее проведения Игр в ближайшие годы.
Любопытный факт: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил воздержаться от голосования на выборах столицы Олимпиады-2026. О причинах такого решения пока не сообщается.
Президент МОК Томас БахReuters
Всего в процедуре выбора столицы Игр-2026 примут участие 82 из 95 членов МОК. Дело в том, что четверо из них по уважительным причинам не смогли явиться в Лозанну, еще трое временно отстранены от работы, а пятеро — лишены права голоса, поскольку представляют претендующие на Игры Швецию и Италию.
Для победы одной из противоборствующих стран надо набрать простое большинство голосов — 42.
И шведы, и итальянцы уже представили свои финальные презентации проектов для проведения Игр.
Напомним, за право проводить Игры борются Стокгольм (Швеция) и Милан совместно с городом Кортина-д'Ампеццо (Италия).
Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 годаTT News Agency/Reuters
Вот так выглядит расписание сегодняшнего дня сессии МОК. Разница между Москвой и Лозанной составляет один час, так что в этот момент члены комитета уже должны приступить к голосованию за столицу Игр-2026. Итоги будут подведены в ближайшие часы.
Мероприятие проходит в Лозанне в рамках 134-й сессии Международного олимпийского комитета. В целом сессия продлится с 24 по 26 июня.
Международный олимпийский комитетРИА Новости
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