Повторить триумф Сочи? Определяется столица Олимпиады-2026. LIVE

Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр во время презентации города в качестве кандидата на проведение Игр-2026 спела строки из песни шведской группы ABBA «Dancing Queen».

«Говоря о празднике, могу сказать, что шведы любят повеселиться. «You can dance, you can jive, having the time of your life», — сказала она.