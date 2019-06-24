Повторить триумф Сочи? Определяется столица Олимпиады-2026. LIVE

Онлайн-трансляция выбора столицы зимних Олимпийских игр — 2026

В Лозанне на сессии Международного олимпийского комитета определяется столица зимних Олимпийских игр — 2026. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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18:25

За всю историю проведение зимней Олимпиады числятся сразу три города-рекордсмена по количеству организации соревнований. Так, Игры по два раза проходили в американском Лейк-Плэсиде (1932, 1980), австрийском Инсбруке (1964, 1976) и швейцарском Санкт-Морице (1928, 1948).

18:20

Последние на данный момент зимние Олимпийские игры состоялись в 2018 году. Соревнования принял корейский Пхенчхан. Следующие Игры пройдут в 2022 году в столице Китая Пекин.

18:15

Итальянский Кортина-д'Ампеццо также дважды становился городом-хозяином Игр. Дважды — зимних. Однако в 1944 году соревнования были отменены из-за Второй мировой войны, а вот в 1956 году Игры уже состоялись. Милан в свою очередь Олимпиаду не принимал ни разу.

18:10

Интересно, что Стокгольм уже дважды принимал Олимпийские игры. В 1912 году столица Швеции была хозяйкой летней Олимпиады, а в 1956 году Стокгольм вместе с Мельбурном также принял летние соревнования. Причем в Стокгольме проходил только турнир по конному спорту.

18:05

В защиту заявки Йерльмюр заявила, что именно Стокгольм будет «идеальным местом» для проведения такого праздничного мероприятия, как зимняя Олимпиада.

«Стокгольм знаменит тем, что является открытым, толерантным и гостеприимным городом. Это идеальное место, чтобы отпраздновать уникальное наследие олимпийского единства», — сказала мэр столицы Швеции.

18:00

Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр во время презентации города в качестве кандидата на проведение Игр-2026 спела строки из песни шведской группы ABBA «Dancing Queen».

«Говоря о празднике, могу сказать, что шведы любят повеселиться. «You can dance, you can jive, having the time of your life», — сказала она.

17:55

Сообщается, что делегаты комиссии уже сделали свой выбор. Остается только оглашение результатов голосования.

17:50

Все самое интересное запланировано на 19.00 по московскому времени.

17:45

Пока делегаты и члены комиссии прибывают в штаб в Лозанне, организаторы мероприятия тестируют систему голосования.

17:40

Что касается Швеции, то делегаты шведского олимпийского комитета намерены провести Игры не только в Стокгольме, но и в других городах. В частности, на территории Латвии, где есть санно-бобслейная трасса, подходящая для проведения олимпийских соревнований. Шведские чиновники не намерены тратить больше средства на строительство дорогостоящего объекта. Кроме того, соревнования по горнолыжным видам спорта планируется проводить в Оре, который расположен в 450 км от шведской столицы.

17:35

По результатам опросов фаворитом является совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо. Меньшей популярностью пользуется Стокгольм. Граждане Швеции в большинстве своем негативно относятся к идее проведения Игр в ближайшие годы.

17:30

Любопытный факт: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил воздержаться от голосования на выборах столицы Олимпиады-2026. О причинах такого решения пока не сообщается.

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Президент МОК Томас Бах Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах

Президент МОК Томас Бах

Reuters
17:25

Всего в процедуре выбора столицы Игр-2026 примут участие 82 из 95 членов МОК. Дело в том, что четверо из них по уважительным причинам не смогли явиться в Лозанну, еще трое временно отстранены от работы, а пятеро — лишены права голоса, поскольку представляют претендующие на Игры Швецию и Италию.

Для победы одной из противоборствующих стран надо набрать простое большинство голосов — 42.

17:20

И шведы, и итальянцы уже представили свои финальные презентации проектов для проведения Игр.

17:15

Напомним, за право проводить Игры борются Стокгольм (Швеция) и Милан совместно с городом Кортина-д'Ампеццо (Италия).

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Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года
Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года

Бюст Альфреда Нобеля во время церемонии вручения Нобелевской премии, Стокгольм 10 декабря 2018 года

TT News Agency/Reuters
17:10

Вот так выглядит расписание сегодняшнего дня сессии МОК. Разница между Москвой и Лозанной составляет один час, так что в этот момент члены комитета уже должны приступить к голосованию за столицу Игр-2026. Итоги будут подведены в ближайшие часы.

17:05

Мероприятие проходит в Лозанне в рамках 134-й сессии Международного олимпийского комитета. В целом сессия продлится с 24 по 26 июня.

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Международный олимпийский комитет Международный олимпийский комитет
Международный олимпийский комитет

Международный олимпийский комитет

РИА Новости
17:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции выбора столицы зимних Олимпийских игр — 2026.

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Флаг с эмблемой олимпийского движения Флаг с эмблемой олимпийского движения
Флаг с эмблемой олимпийского движения

Флаг с эмблемой олимпийского движения

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