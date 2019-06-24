Повторить триумф Сочи? Определяется столица Олимпиады-2026. LIVE

В защиту заявки Йерльмюр заявила, что именно Стокгольм будет «идеальным местом» для проведения такого праздничного мероприятия, как зимняя Олимпиада.

«Стокгольм знаменит тем, что является открытым, толерантным и гостеприимным городом. Это идеальное место, чтобы отпраздновать уникальное наследие олимпийского единства», — сказала мэр столицы Швеции.