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Как Шарапова: российские атлеты погорели на мельдонии

На те же грабли: российские атлеты попались на мельдонии

Два российских легкоатлета Алексей Киселев и Василий Минаев попались на употреблении мельдония. Оба уже получили дисквалификацию длиной в четыре года, а их последние результаты были аннулированы. Ранее из-за приема этого вещества от спорта были отстранены Мария Шарапова и Александр Крушельницкий.

В российском спорте продолжают находиться атлеты, которые употребляют мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года.

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28 января стало известно, что два бегуна Алексей Киселев и Василий Минаев получат четырехлетнюю дисквалификацию за прием этого препарата. Срок наказания отсчитывается с момента временного отстранения, наложенного на спортсменов при обнаружении подозрительных допинг-проб: в случае Киселева это с 27 августа 2018 года, а у Минаева — с 22-го.

Алексею всего 18 лет, и теперь ему явно придется задуматься о каком-то другом пути в жизни, помимо профессионального спорта.

Четыре года простоя — весьма серьезный срок. Парень из Хабаровского края занимался бегом на средние дистанции, однако серьезных успехов пока не добился.

Что касается Минаева, то ему уже 35 лет, и это опытный марафонец, однако большими достижениями в карьере он тоже похвастать не может.

У атлетов аннулировали их результаты, показанные за период, в который они могли находиться под воздействием мельдония.

Киселев, например, лишился своих достижений на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике, а Минаев — на Сибирском международном марафоне в Омске.

Такие санкции к спортсменам применила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), которая получила информацию о «грязных» пробах от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, ВФЛА до сих пор не восстановлена в правах после допингового скандала, вызванного разоблачительным фильмом немецкого телеканала ARD о якобы массовом применении запрещенных веществ в российской легкой атлетике. Отстранение в силе уже больше трех лет — с ноября 2015 года. Это означает, что ВФЛА официально не признана Международной федерацией легкоатлетических федераций.

Из-за этого наши спортсмены вынуждены каждый раз запрашивать разрешение на участие в соревнованиях, причем даже в случае положительного ответа им позволяется выступать только под нейтральным флагом, а не под российским.

Россия на турнирах как бы не присутствует, и невероятные рекорды той же Марии Ласицкене в прыжках в высоту заносятся только в ее личное досье.

Вернуть доверие международных органов к ВФЛА — задача непростая, и жесткое наказание по отношению к нарушителям антидопинговых правил — одно из обязательных условий на пути к достижению этой цели. Так что попасть под жесткий допинг-контроль можно, даже не показывая высоких результатов в Хабаровске.

Напомним, ранее мельдоний находили в пробах таких именитых спортсменов, как теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва, олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов и пятикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников.

Из этого списка наказана дисквалификацией была только Шарапова, которая признала употребление мельдония после его официального запрета.

Остальные спортсмены принимали это вещество до 1 января 2016 года, и в их пробах была обнаружена только микроскопическая доля препарата, в результате чего WADA приняло решение не накладывать санкций.

А самым свежим скандалом, связанным с мельдонием, является дисквалификация керлингиста Александра Крушельницкого. В паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой спортсмен завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст, однако затем в его пробах обнаружили запрещенный стимулятор.

В итоге дуэт был лишен медалей, а Крушельницкого отстранили на четыре года.

Любопытно, что сам создатель мельдония — латвийский ученый Ивар Калвиньш — отрицает, что это вещество хоть как-то способно улучшить результаты спортсмена.

«Мельдоний просто предотвращает гибель клеток сердца, когда им остро не хватает кислорода — происходит так называемая ишемия, — цитирует ученого «Би-би-си». — В основном он был предназначен и по-прежнему предназначен для тех больных, у которых есть проблемы с кровоснабжением сердечной мышцы из-за атеросклероза, тромбоза и других заболеваний.

А спортсмены принимают его с другой целью. Если во время тренировок они перешагнули ту границу, за которой начинается не просто кислородное голодание мышц сердца, а гибель сердечной мышцы, то есть, микроинфаркт, обширный инфаркт и так далее, в таком случае без милдроната молодые люди могут, и это происходит, просто умереть на поле.

Мы не раз это видели».

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