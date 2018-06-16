Вперед, в будущее: как используют видеоповторы на ЧМ-2018

16 июня 2018 года войдет в историю как первый день, когда видеоповторы в футболе показали себя во всей красе действительно целому миру — в двух из трех матчах субботы современные технологии, лишь недавно внедренные в самый популярный вид спорта на планете, непосредственным образом повлияли на итоговый результат.

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Началось все со встречи Франции и Австралии (2:1), где вице-чемпионы Европы со всем своим суперзвездным составом вплоть до 58-й минуты не могли распечатать ворота подопечных Берта ван Марвейка. И лишь просмотренный главным рефери Андресом Куньей видеоповтор позволил Антуану Гризманну реализовать пенальти за фол на себе же и тем самым приблизить «трехцветных» к заветным трем очкам.

А всего спустя несколько часов схожая ситуация произошла и в другом поединке группы C — в игре между Перу и Данией судья Бакари Папа Гассама из Гамбии принял верное решение обратиться к системе видеопомощи арбитрам VAR после падения Кристиана Куэвы в чужой штрафной, после чего назначил одиннадцатиметровый в ворота Каспера Шмейхеля.

Любопытно, что в этом вопросе африканский рефери не сумел продемонстрировать должную оперативность: временной промежуток между приземлением перуанского полузащитника на газон и свистком гамбийца составил около полуминуты, в ходе которых футболисты обеих сборных продолжали играть, находясь в определенном неведении.

Впрочем, по итогам Гассама скорее порадовал, чем нет — правильно разобраться в эпизоде без тщательного просмотра видеоповтора и правда было непросто, однако с помощью VAR справедливость все же восторжествовала. При этом особого счастья представителям Южной Америки это не принесло: на «точку» отправился сам же Куэва, после чего разбежался с гроссмейстерской паузой и… пальнул куда-то в сторону верхних ярусов.

В итоге этот промах стоил Перу важнейших очков — единственным в матче стал гол датчанина Юссуфа Поульсена на 58-й минуте. Справедливости ради, куда больше заслуживали победы именно бело-красные, однако блестящая игра голкипера европейцев Шмейхеля, а также жуткая реализация вкупе со страшным невезением самих «инков» отправили южноамериканскую сборную на последнее место в квартете.

Система VAR, о возможном использовании которой в большом футболе говорилось едва ли не с начала века, была одобрена к использованию Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году.

Тогда же начались массовые тесты системы в некоторых лигах — в числе «добровольцев», к примеру, были чемпионат Германии, также нововведение пробовалось на клубном чемпионате мира — 2016 и на Кубке конфедераций — 2017, прошедшем минувшим летом в России.

Естественно, у системы — особенно после ее одобрения футбольными властями — появился целый ряд ярых ненавистников, среди которых были вполне себе уважаемые и высокопоставленные в виде спорта люди.

Так, одним из самых известных врагов VAR в России стал на данный момент уже бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский, в свое время сравнивший себя с Джордано Бруно на фоне собственной консервативности в вопросе введения в РФПЛ системы видеопомощи. Любопытно, что увольнения Будогосского с поста начальника отечественного судейства, скорее всего, не случилось бы, будь в Премьер-лиге VAR — уход управленца произошел спустя пару дней после скандала с желтой карточкой звездному Федору Смолову за «симуляцию» (явная ошибка арбитра), из-за которой нападающий пропустил важнейшую встречу с ЦСКА в следующем туре.

На данный момент введение VAR в чемпионат России активно обсуждается — и, скорее всего, произойдет уже в ближайшие годы.

А, пожалуй, самый громкий скандал, связанный с видеоповторами, случился в минувшем клубном сезоне в Италии, где система привела в бешенство футболистов, тренеров и (особенно) фанатов римского «Лацио».

Еще к экватору очередного розыгрыша Серии А столичная команда — по словам ее же представителей — «потеряла» из-за нововведений аж семь очков, тогда как в ее сторону система якобы действовала куда менее сговорчиво. Дошло до того, что разозленные поклонники клуба стали устраивать всевозможные акции протеста, требуя «справедливости». В руководстве Серии А на это ожидаемо ответили вежливым отказом.

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