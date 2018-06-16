Беспристрастный судья: как технологии изменили футбол

Использование видеоповторов в футболе уже много лет являлось причиной ожесточенных споров. Нужно ли вводить в игру миллионов высокие технологии для помощи арбитрам? У сторонников и противников идеи было немало аргументов.

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Первые были убеждены, что глупо отказываться от возможностей, даваемых техническим прогрессом, ведь это поможет избежать многих судейских ошибок, слишком часто и критично влияющих на результаты матчей.

Вторые говорили о духе игры, в которой человеческий фактор в работе арбитров даже дает дополнительный шарм. Кроме того, предполагалось, что введение использования видео создаст в игре слишком большие паузы, испортив общее впечатление от действа.

К введению повторов шли очень долго, и впервые Международная федерация футбола (ФИФА) решилась на эксперименты на прошлогоднем Кубке конфедераций, также прошедшем в России.

Тогда ощущение от новинки было странным: вроде бы помощь судьям действительно оказывалась, но паузы получались слишком долгими и выглядели странно — игроки попросту не знали, чем себя занять, не понимали, например, праздновать ли им только что забитый гол.

Впрочем, за год механизм работы с видеотехнологиями существенно доработали, к тому же процесс был обкатан в решившейся первой на внедрение новинки итальянской Серии А.

Так что чемпионат мира — 2018 в России стал первым в истории, когда на каждой игре работает видеоарбитр, помогающий главному принимать решения.

Правда, до третьего дня турнира видеоассистенты фактически не были задействованы в процессе. Разве что в матче Португалия — Испания пересматривался момент борьбы в воздухе Диего Косты и Пепе перед голом испанского форварда, но главный судья почти сразу объявил, что гол засчитан.

Учитывая, что на повторах момент выглядит как минимум неоднозначным, если не сказать, что со стороны Косты имело место нарушение правил, использование судьями системы VAR на ЧМ-2018 сразу же попало по критику.

Однако открывший третий день мундиаля матч группы С Франция – Австралия сразу же продемонстрировал, насколько важным и оправданным было внедрение технологии в футбол.

Возможно, без помощи системы VAR сборная Франции вообще потерпела бы поражение вместо непростой, но очень важной победы, которую добыли подопечные Дидье Дешама.

Франция — один из главных фаворитов мирового форума, но поединок с австралийцами вышел для нее очень сложным. В первом тайме в равной игре команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

А на 55-й минуте прорыв Антуана Гризманна к австралийским воротам закончился падением форварда, остающегося в «Атлетико», в штрафной «кенгуру» после подката Джоша Рисдона.

Арбитр сначала позволил продолжить игру, но в первой же паузе обратился к VAR и, просмотрев эпизод с нескольких ракурсов на видео, уверенно указал на точку. Сам Гризманн и реализовал одиннадцатиметровй.

Правда, удержать перевес «трехцветные» не смогли: всего через четыре минуты Самуэль Умтити зачем-то высоко задрал руку при подаче австралийцев со штрафного, и мяч попал в нее, а затем и в ворота Уго Льориса с ответного пенальти (назначенного уже безо всяких просмотров).

Но Франция все-таки смогла завоевать три очка, забив решающий гол на 80-й минуте встречи. Его автором стал Поль Погба, нанесший удар «парашютом» через вратаря с рикошетом от защитника.

И здесь снова команде Дешама помогла VAR. Мяч после выстрела Погба ударился в перекладину, отскочил в землю и тут же попал в руки голкиперу Мэттью Райану.

Однако мгновения спустя, арбитр Андрес Кунья указал на центр. Судье пришел вибросигнал на его секундомер — сработало автоматическое определение взятия ворот. Мяч отскочил за линию ворот.

В итоге французы довели дело до победы, которая очень поможет им в борьбе с Перу, Данией и той же Австралией за выход в 1/8 финала (и желательно с первого места), а ведь оба гола без VAR могли быть не засчитаны…

После удара Погба сразу вспомнился эпизод, который во многом и породил дискуссии о необходимости вводить видеоповторы в футболе.

В 1/8 финала чемпионата мира-2010 в ЮАР играли сборные Германии и Англии. Команда Йоахима Лева, один из фаворитов турнира, уверенно вела со счетом 2:0, но англичане отыграли один мяч, и почти сразу Фрэнк Лэмпард выстрелил из-за штрафной.

Мяч пушечным ядром воткнулся в перекладину, отскочил в землю и вылетел в поле. Все было настолько стремительно, что арбитры не увидели — снаряд от каркаса ударился полностью за лицевой линией.

Англия не получила заслуженного взятия немецких ворот, сникла и в оставшееся время вместо своего камбэка пропустила от Германии еще дважды и отправилась домой…

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