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«Подумал бы дважды перед тем, как ехать в Россию»

Американским болельщикам пообещали теплый прием в России на ЧМ-2018

Талисман чемпионата мира по футболу — 2018 в России волк Забивака Reuters
Талисман чемпионата мира по футболу — 2018 в России волк Забивака
Высокопоставленный представитель Белого дома США призвал американских болельщиков подумать дважды перед поездкой вна чемпионат мира по футболу — 2018. По словам чиновника, в России невозможно обеспечить безопасность фанатов и обыкновенные консульские услуги. Посольство РФ в Вашингтоне в ответ заявило, что в США просто опасаются, что американцы перестанут верить антироссийской пропаганде.

Высокопоставленный чиновник Белого дома США предупредил американских болельщиков о том, что им стоит «подумать дважды» перед тем, как покупать билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Слова функционера приводит британское издание The Guardian, однако его имя и должность скрываются (чиновник пожелал остаться неназванным).

«Я бы подумал дважды перед тем, как ехать в Россию, поскольку у нас не будет тех же возможностей защитить наших граждан или хотя бы заниматься обыкновенными консульскими вопросами, когда мы окажемся там.

В такую же ситуацию попадут и другие страны. Представители любого государства будут одинаково беспокоиться о недостатке консульской помощи в России», — заявил представитель Белого дома.

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В материале The Guardian цитируется высказывание министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент Владимир Путин «попытается использовать спортивное шоу для улучшения своего имиджа так же, как Адольф Гитлер извлекал выгоду из Олимпийских игр в Берлине в 1936 году».

«Если вы попадете хоть в какие-то неприятности в России, у нас просто не будет необходимых средств и возможностей помочь вам. С людьми происходят несчастные случаи, они заболевают, иногда им требуется транспортировка при помощи санитарной авиации.

Это наше самое большое беспокойство», — отмечает чиновник из Белого дома.

Также функционер заявил, что США пытаются сотрудничать с Россией в плане борьбе с терроризмом, но не получает взаимности.

«Любое крупное спортивное событие, вне зависимости от страны проведения, становится целью террористов. Однако сейчас у нас меньше возможностей для совместной работы с Россией в этой сфере, поскольку Москва избавилась от наших коллег, которые занимались подобными вопросами со стороны США и Великобритании», — посетовал чиновник.

Посольство России в Вашингтоне иронично отреагировало на посыл американских визави, опубликовав на своей странице в социальной сети Facebook длинное обращение.

Пост был представлен как «комментарий неназванного представителя посольства России на предупреждения неназванного представителя Белого дома в британской газете The Guardian».

Далее отечественные дипломаты предположили, что в США на самом деле опасаются того, что американские фанаты, которые в большом количестве собираются на чемпионат мира, после визита в Россию перестанут верить негативной пропаганде.

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным Международной федерации футбола (ФИФА), на начало апреля американские болельщики купили 16462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов», — отмечается в заявлении российского посольства. Что любопытно, сборная США не пробилась на мундиаль, однако это не умерило пыл местных любителей футбола.

«Это не может нас не радовать, — продолжили российские дипломаты.

— Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может, и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле.

На словах американские власти всячески поддерживают «прямой диалог граждан США и России», на деле все наоборот. Госдеп официально рекомендует «передумать» американцам ездить в Россию. Не получают визы на соревнования в Америку целые российские команды. Теперь — анонимные предупреждения американским и британским болельщикам. Намеки на скрытые угрозы.

Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, ее города и российский народ.

Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде. Американцы, добро пожаловать в Россию!»

Дипломаты сопроводили свое обращение коллажем из двух изображений: на одном — скриншот материала с сайта ФИФА об огромном количестве проданных билетов, а на другом — скриншот статьи The Guardian с интервью неназванного чиновника Белого дома. Над обеими картинками размещена надпись «Let your people go» («Позвольте вашим людям уехать» — аллюзия на знаменитую строчку «Let my people go» из духовной песни «Go Down Moses» — «Сойди, Моисей»).

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пообещал теплый прием американским любителям футбола в России:

«С одной стороны, такое большое количество болельщиков из США удивляет, учитывая, что их сборная не прошла отборочный турнир чемпионата мира. С другой стороны, всем известно, как хорошо Россия умеет организовывать спортивные мероприятия. Мы с нетерпением ждем гостей».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Волгограде.

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