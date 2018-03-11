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Турнир претендентов: проваленный дебют Карякина

Шахматист Карякин проиграл белыми Мамедьярову в турнире претендентов

Фабиано Каруана, Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Сергей Карякин и Александр Грищук chess-news.ru
Фабиано Каруана, Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Сергей Карякин и Александр Грищук
Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин неудачно стартовал на турнире претендентов в Берлине, уступив белыми азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. Опытный гроссмейстер Владимир Крамник победил еще одного россиянина Александра Грищука.

10 марта в Берлине стартовал турнир претендентов – самый важный турнир двухлетнего цикла, победитель которого получит право сыграть матч на первенство мира с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия).

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На старт вышли восемь сильнейших гроссмейстеров мира, в том числе три россиянина: экс-чемпион мира Владимир Крамник, вице-чемпион Сергей Карякин и трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук. Компанию им составляют Фабиано Каруана и Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения) и Дин Лижэнь (Китай). Шахматистам предстоит сыграть двухкруговой турнир с классическим контролем времени.

Место для игры выбрано довольно необычное – бывший холодильный склад (по-немецки Кюльхаус), переоборудованный в лофт.

Внутри помещение украшено в минималистском стиле: голые кирпичные стены с торчащими там и сям проводами.

Зато снаружи красуется огромный, во всю стену плакат: «Entering this building might substantially increase your IQ. Chess does that to humans». То есть шахматы помогут вам существенно повысить свой IQ.

Красивый лозунг!

Вот что рассказал о выборе помещения директор турнира Илья Мерензон:

– Мы искали большое пространство, причем на достаточно длительное время; найти его оказалось непросто. Кроме того, нам хотелось, чтобы можно было снимать шахматы сверху. А это вообще сложная история, потому что атриумов очень мало, буквально единицы. Поэтому Кюльхаус показался нам классным местом. Плюс это наша стилистика: это лофт, это кирпич, это возможность сделать классные зоны для зрителей. Это как раз то, к чему мы стремились.

– А зачем снимать шахматы сверху?

– Идея в том, чтобы найти необычные углы для съемки шахмат. Необычный взгляд на шахматы! Ведь люди следят за игрой не только внутри помещения, но и снаружи – через интернет. Нам хотелось, чтобы картинка была кинематографической, а при съемке сверху получается именно так.

– Насколько большая аудитория у турнира в интернете?

– Трудно сказать, позади только первый день. Первые три дня трансляция у нас бесплатная, потом будет за деньги. Через пару дней мы сможем подвести первые итоги; думаю, у нас будет несколько сотен тысяч зрителей.

– На каких языках ведется трансляция?

– На английском, немецком и русском.

– В Кюльхаусе пять этажей. Какая зона самая удобная для зрителей?

– Вип-зона на пятом этаже. У шахматных соревнований есть и бизнес-задачи. В частности, партнеры, спонсоры проводят здесь свои встречи. Это такая же вип-зона, как на любом спортивном мероприятии. Но на всех этажах интересно смотреть шахматы. На пятом этаже идут комментарии на английском языке, на четвертом – на немецком. На втором и третьем этажах можно следить за игроками с балкона, а на первом – находиться в непосредственной близости от гроссмейстеров.

– Сколько входных билетов продается каждый день?

– У нас 500 мест, и на первые туры все билеты проданы.

Однако не все гроссмейстеры оценили этот новаторский подход. Жестче всех высказался Карякин: «Все организовано ужасно: и гостиница, и игровое помещение».

С ним солидарен Грищук: правда, на бытовые условия в отеле он не жаловался, но возмутился, что в туалете не оказалось воды. Крамник высказался более дипломатично: мол, он надеется, что недостатки первого дня будут устранены и туалет отремонтируют, но вообще персоналу надо больше следить за тишиной, потому что в зале бывает шумновато. Мамедьяров рассказал, что уже в эндшпиле оторвал глаза от доски и вдруг увидел на одном из мониторов Юдит Полгар, которая комментировала его партию.

«Хорошо, что никаких ходов она в этот момент не показывала, и звука тоже не было – только ее изображение. Я тут же подошел к судье и сказал, что монитор необходимо немедленно убрать, дабы не было подсказок». Вторая четверка гроссмейстеров высказалась в том духе, что они очень сильно концентрируются во время игры, а потому посторонние звуки практически не слышали.

От антуража перейдем к шахматному содержанию партий первого тура. Жеребьевка турнира претендентов была проведена задолго до старта, причем формировали пары соперников таким образом, чтобы соотечественники встречались между собой в стартовых раундах.

Это правило – отголосок турнира претендентов 1962 года на Кюрасао, когда три советских гроссмейстера заключили между собой «пакт о ненападении» и все междоусобные поединки завершили вничью, получив массу дополнительных выходных дней. С тех пор прошло уже больше полувека, но «осадочек остался», а потому представители одной страны играют между собой в первых турах.

Смысл этого правила в том, чтобы потенциально возможные (хоть и маловероятные в нынешних реалиях) договорные партии как можно меньше влияли на конечный результат.

На старте все равны: невозможно угадать, кто в хорошей форме и будет вести борьбу за первое место.

Итак, в первом туре состоялись два дерби: между собой играли американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, а также россияне Владимир Крамник и Александр Грищук. Две другие пары составили Левон Аронян – Дин Лижэнь и Сергей Карякин – Шахрияр Мамедьяров.

Символический первый ход сделал президент Армении Серж Саргсян: в партии своего соотечественника он передвинул слоновую пешку с с2 на с4. Аронян удивил китайца остроумной новинкой и загнал неприятельского ферзя на край доски, где он, казалось, вот-вот попадет в ловушку. Однако Дин Лижэнь проявил завидное хладнокровие и изворотливость: предложил жертву слона за две пешки, но в случае ее принятия мог перехватить инициативу. Левон не захотел рисковать, и уже на 22-м ходу была зафиксирована ничья повторением ходов.

Три другие партии оказались результативными. Удивительный результат, ведь в трех предыдущих турнирах претендентов (Лондон-2013, Ханты-Мансийск-2014 и Москва-2016) на старте лишь две партии из 12 принесли победу одной из сторон. В Берлине разведка гроссмейстерам не понадобилась, они сразу ввязались в «уличные бои».

Фабиано Каруана, по его словам, был не слишком доволен своей игрой в дебюте. Чтобы сбить соперника с подготовки, он отказался от любимого первого хода е2-е4 в пользу d2-d4, однако в каталонском начале позволил черным решить все проблемы.

«Мне не нравилась моя позиция, я мог получить стратегически тяжелое положение, поэтому решил максимально обострить игру», – признался Фабиано на пресс-конференции. Забавно, что для этого ему понадобился любимый ход е2-е4: пусть не на первом, а на двадцать первом ходу!

В ответ Со немного замешкался, пропустил мощный удар по центру, и его позиция тут же стала безнадежной. На 33-м ходу черные признали свое поражение.

Крамник ловко оставил Грищука без домашней подготовки, уже на третьем ходу избрав внешне непритязательный ход b2-b3. Вскоре возникла примерно равная, но очень сложная позиция, где все фигуры оставались на доске. Грищук подолгу задумывался и угодил в цейтнот, где, несмотря на острую нехватку времени, затеял рискованную переброску ладьи на королевский фланг.

Белые эту ладью вскоре заарканили, и черным еще повезло, что они сумели отдать ее за коня и пешку. Через несколько ходов Крамник вернул лишнее качество, но сумел развить инициативу на ферзевом фланге и вторгнуться ладьей в неприятельский лагерь. Белые получили опасную проходную пешку и после новой ошибки соперника почти «затолкали» ее в ферзи. Борьба закончилась после 48-го хода белых.

Дольше всех, почти семь часов продолжалась партия Карякин – Мамедьяров. Зная дебютную принципиальность своего соперника, азербайджанский гроссмейстер (который в 2016 году был секундантом Сергея) избрал внешне рискованное продолжение в испанской партии, но при этом с первых же ходов резко обострил игру.

Карякин подолгу задумывался, но добиться перевеса не сумел. Когда же он захотел форсировать ничью, то просмотрел сильную реплику соперника и получил тяжелый ферзевый эндшпиль.

«Министр обороны», как прозвали Карякина во время матча в Нью-Йорке, упорно защищался, однако в критический момент не разобрался в позиции взаимного цугцванга, и его крепость оказалась разрушена. Отдаленная проходная пешка принесла черным победу.

Во втором туре, который состоится в воскресенье 11 марта, встречаются: Грищук – Со, Дин Лижэнь – Каруана, Мамедьяров – Аронян, Крамник – Карякин. Начало игр в 17.00 мск.

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