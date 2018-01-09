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Индивидуальная гонка. Мужчины
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Мартен Фуркад (Франция)
44.27,9 (1)
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Ондржей Моравец (Чехия)
+1.01,0 (0)
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Йоханнес Бе (Норвегия)
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Оглушительный провал России

Фуркад выиграл гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Антон Шипулин (Россия) на огневом рубеже на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. РИА Новости
Антон Шипулин (Россия) на огневом рубеже на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Француз Мартен Фуркад в блестящем стиле выиграл индивидуальную гонку на 20 километров в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, а российские спортсмены дружно потерпели оглушительное фиаско. «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию.

Трансляция
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18:00

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

17:57

Итак, завершена 20-километровая мужская гонка в Рупольдинге, открывавшая пятый этап Кубка мира по биатлону. Фуркад выиграл забег с отличным результатом — 44 минуты 27,9 секунды, допустив лишь один промах. Второе место занял чех Ондржей Моравец (отставание 1 минуты 01,0 секунда/0 промахов), третье — норвежец Йоханнес Бе (1.06,3/1). Лучшим из россиян стал Алексей Волков — 27-м (3.56,8/1). Евгений Гараничев занял 43-е место (4.45,7/3), Матвей Елисеев — 45-й (4.46,3/2), Антон Шипушин — 54-й (5.09,1/4), Александр Логинов — 73-й (6.07,7/5), Юрий Шопин — 97-й (9.44,2/7).

17:53

Реес — четвертый. Потрясающее выступление, лучший он из всех представителей Германии!

17:50

Приближается к финишу Реес, за которым старается удержаться наш Шопин, но у Юрия стартовый номер 103-й, а у немца — 108-й. Получается, что Реес только ходом обошел россиянина на 2,5 минуты.

17:46

Финиширует Бьорндален на 39-м месте, сместив на 40-ю позицию Гараничева. Не задалась сегодня гонка у суперветерана.

17:43

Стреляет Реес! Фантастика! Попадает все выстрелы немец и показывает третий результат — точь в точь, как у Бё!

17:40

А вот и интересный биатлонист их поздних стартовых номеров! Роман Реес из Германии, стартовавший 108-м, прошел три огневых рубежа без промахов и претендует, в случае идеальной стрельбы даже на место в шестерке.

17:37

Готовится к стрельбе Уле-Эйнар, и допускает один промах все-таки. 33-й результат у Борндалена почти в трех минутах от допустившего один промах Фуркада.

17:33

Ожидаем последнюю стрельбу Бьорндалена.

17:28

Елисеев финишировал с двумя промахами и 4.46,3 отставания, у Шипулина — 4 и 5.09,1...

17:27

Дважды промахнулся Бьорндален...

17:23

Близится к окончанию гонка, основное в ней уже известно.

17:18

Йоханесс Бе, он же Рыжий, — лишь третий, после Фуркада и Моравеца.

17:17

Бьорндален сумасшедше прошел две первые стрельбы, 10 из 10. Будет претендовать на высокую позицию.

17:16

Гараничев финишировал. 16-е место у него пока. 4.45,7 — отставание.

17:15

В одной минуте и одной секунде ровно от него Моравец.

17:13

Блестящий результат у Фуркада, несмотря на один промах, — 44 минуты 27,9 секунды!

17:11

Моравец будет претендовать на медаль. У чеха ни одного промаха на четырех рубежах, и достаточно бодрый ход ногами.

17:10

Симон Эдер из Австрии завершает выступление. Вырывается пока на первое место, оттесняя Пайффера.

17:09

Логинов финишировал. 3 минуты 20,8 секунды составляет его проигрыш промежуточному лидеру Пайфферу.

17:08

Итак, все 108 спортсменов ушли из стартовых ворот — и либо уже завершили гонку (на данный момент — Пайффеп, француз Дестье, Гоу), либо только-только подходят к первой контрольной отметке.

17:07

Не получится у него легкого финиша, придется повкалывать французскому спортсмену.

17:06

Фуркад работает на четвертом рубеже, и все-таки промахнулся последним патроном.

17:03

Шипулин — с двумя промахами на третьей стрельбе...

17:01

Стартовали уже 84 спортсмена из 108-ми заявленных на гонку. Из наших вступить в борьбу предстоит еще Юрию Шопину под 103-м номером.

17:00

На четвертом рубеже Логинов добавил к своим трем — еще два промаха. Стойка ему дается тяжко. Три минуты составляет гандикап россиянина от Пайффера.

16:58

Ох, совсем разладились дела у наших. Гараничев после третьей стрельбы — 15-й, Логинов — 20-й...

16:56

Фантастически Фуркад работает на третьей лежке. Как из пулемета палит, пули ложатся точно в цель. Более минуты выигрывает француз у второго места.

16:54

Да уж, как-то слишком предсказуемо складывается гонка.

16:53

Вот и отстрелялся Логинов на второй лежке. Промахнулся. 2.09,6 теперь его отставание от Пайффера, и это еще новые лидеры не подъехали...

16:52

На отсечке 11,4 км Логинов — девятый, уступая 1.41,7.

16:51

Фуркад чисто прошел оба рубежа и уже захватил лидерство.

16:49

Елисеев побывал на огневом рубеже. С одним промахом прошел лежку.

16:48

Что-то не ладится пока у россиян в сегодняшней 20-километровой гонке.

16:47

Один промах у Шипулина. 1 минута 23,8 сек его гандикап теперь.

16:46

Первая стрельба у Антона. Уже 31 сек проигрывает он...

16:45

Шипулин прошел отсечку 3,4 км. Лишь 26-е текущее время здесь у него и 27,8 сек отставания. Много это чрезвычайно!

16:42

И минуту 23,2 секунды уступает Логинов после второй стрельбы.

16:41

Два промаха у Логинова в стойке... Хотя погода изумительная на стрельбище.

16:40

О своих претензиях на победу между тем заявил Йоханнес Бе. 7 секунд выигрывает он у Мартена Фуркада на отрезке 3,4 км!!!

16:39

Вторая стрелковая сессия. И тут Пайффер и Гоу по разу мажут...

16:38

Шипулин в игре! 34-й он.

16:37

Свендсен стреляет... Стопроцентный результат.

16:36

Лукас Хофер между тем выбрался из стартовых ворот. Это 32-й стартовый номер...

16:34

Много российских и украинских флагов на стадионе, развеваются они рядом друг с другом.

16:32

Логинов — пять из пяти! И всего лишь 0,3 сек уступает лидеру Пайфферу! Эх, если бы это была четвертая стрельба...

16:31

Многие здесь ждут старта легендарного Бьорндалена, но в самом конце списка предстоит ему начинать.

16:28

Пайффер без промахов отстрелял. Гоу — тоже.

16:27

Забойщики уже нас стрельбище, работают из положения лежа.

16:25

Напомним, российские мужчины заняли четвертое место в эстафете в последней гонке предыдущего этапа КМ в Оберхофе. Состязания проходили в сильнейший туман. Пока что в текущем сезоне у сборной России одна награда на две команды, мужскую и женскую. Это очень низкий показатель, чего уж там.

16:24

Затем трибуны взорвались яростными аплодисментами. Потому что Симон Шемпп, местный супергерой, уже на лыжне.

16:23

Логинов в большой игре!

16:22

Немецкий Рупольдинг это, баварские Альпы. И — уже пятый этап Кубка мира.

16:21

Кристиан Гоу из Канады за ним, ну а там остальные. Первым из наших будет Логинов, он седьмой.

16:20

Все, полетели! Арнд Пайффер открыл гонку!

16:10

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Алексей Волков и Юрий Шопин выступят от России.

16:05

Народ уже на трибунах и — безумствует!

16:00

Все готово на трассе для старта. 20 км предстоит преодолеть спортсменам, и четырежды побывать на стрельбище.

10:30

Начало гонки в 16:20 мск.

10:00

Онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону.