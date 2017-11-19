ФИФА зовет на помощь Родченкова

В зарубежной прессе рядом со сборной России по футболу вновь появилось имя бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Реклама

Британское издание Daily Mail сообщило, что

Международная федерация футбола (ФИФА) старается выйти на контакт с Родченковым для того, чтобы получить дополнительные сведения о допинге в российском футболе.

Издание утверждает, что в ФИФА подтвердили информацию, ссылаясь на свой источник, который предпочел остаться анонимным.

«Обсуждения на этот счет идут, и ФИФА анализирует различные варианты, которые у нее есть», — цитирует источника газета.

Подобные заявления уже имели место, и они исходили от того же самого издания. В июне этого года британские журналисты утверждали, что ФИФА подозревает всех футболистов сборной России в употреблении допинга на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Но публикацию быстро опровергли в пресс-службе федерации, заявив, что все тесты россиян дали отрицательный результат.

«Все футболисты, участвовавшие на чемпионате мира 2014 года, в том числе игроки сборной России, прошли допинг-тесты до турнира и после окончания матчей. Все допинг-пробы дали отрицательный результат»,

— заявили тогда в организации.

Правда, от июньской истории есть и отличия. Британцы на этот раз связали подозрения ФИФА с докладом независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в котором фигурируют имена 34 футболистов российской национальной команды, включая всех членов сборной на мундиале в Бразилии.

По утверждению комиссии Макларена, российские футболисты участвовали в российской государственной программе по сокрытию допинга, и они либо не проходили тестирование, либо была произведена подмена проб.

Daily Mail также утверждает, что нынешние шаги ФИФА не приведут к вопросу о переносе места проведения чемпионата мира — 2018, так как за такой короткий срок это сделать уже невозможно. Однако это может сильно повлиять на возможное отстранение всей российской олимпийской сборной от Игр в Пхенчхане, которые пройдут в феврале.

Пока никакой информации, кроме утверждения одного британского портала, нет, и остается только дождаться официального ответа пресс-службы ФИФА, который либо опровергнет, либо подтвердит информацию.

Напомним, что в январе 2016 года Родченков бежал из страны в Соединенные штаты Америки, а вскоре после этого заявил, что в России существовала государственная программа по употреблению допинга, и он был ее частью. WADA мгновенно создало комиссию под руководством Макларена, которая в июле опубликовала первую часть своего доклада, в результате чего российские паралимпийцы были отстранены от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Статус Паралимпийского комитета России (ПКР) до сих пор остается неизменным, хотя уже прошло больше года с момента принятия решения.

В декабре прошлого года вышла вторая часть доклада Макларена, в которой были разглашены имена спортсменов, а также представлен способ, с помощью которого производилась подмена допинг-проб.

Как следствие, МОК создал две комиссии: по расследованию дел фигурирующих в докладе спортсменов под руководством Дениса Освальда и по расследованию обвинений в причастности российского государства к махинациям под руководством Самуэля Шмида.

Пока МОК вынес решение по шести лыжникам, которые почти год назад были временно отстранены от всех международных соревнований. Санкции к атлетам оказались крайне жесткими — всех спортсменов МОК пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх и аннулировали их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Несмотря на отстранение МОК, лыжники могут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС) и уже стартовали в некоторых состязаниях в рамках подготовки к Кубку мира.

Россия ждет заседания исполкома МОК, которое состоится в Лозанне 5 и 6 декабря. Именно по его итогам будет вынесено решение относительно российских спортсменов и их участия на Играх в Корее. Не исключено, что отстранена может быть вся сборная.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».