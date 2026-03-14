Задержанный за убийство футболист мог сам стать жертвой мошенников

Футболист Даниил Секач, задержанный за убийство бизнесвумен в Москве, мог сам стать жертвой мошенников. Об этом пишет издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам тренера Секача, Евгения Аверьянова, футболист учится в московском вузе. 12 марта он уехал из Екатеринбурга в Москву, чтобы «решить вопросы с институтом». Как указано, это могло стать лишь предлогом для ограбления семьи бизнесвумен, к которому игрока могли склонить мошенники. Специалист не верит, что футболист сам решил совершить подобное.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

Согласно указаниям СМИ, задержанным оказался Секач.

Ранее в «Урале» сделали заявление из-за задержанного за убийство футболиста.