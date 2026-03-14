В Италии обратились с призывом к Евросоюзу из-за России

Лидер партии «Лига», вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини призвал Евросоюз (ЕС) ослабить нефтяные санкции против России. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

»США сделали прагматичный выбор, и я считаю, что Италия и Европа должны сделать такой же прагматичный выбор. Речь не идет о поддержке [президента России Владимира] Путина или антипутинской позиции», — сказал Сальвини.

Минфин США до этого временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.