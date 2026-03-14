Lida ответил на попытки отмены концертов и упреки в «женском» псевдониме

Исполнитель Lida ответил на волну обращений активистов с требованием отменить его концерты. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что продолжает выступления в штатном режиме.

Артист уточнил, что из сотни запланированных выступлений перенесены лишь два, поскольку потому, что активисты отправляли жалобы за день до выступлений, не оставляя времени на согласование с администрацией.

Lida подчеркнул, что его деятельность полностью соответствует законодательству, а все тексты песен прошли экспертизу Роскомнадзора и имеют необходимые разрешительные документы. Артист особо отметил, что в его выступлениях отсутствует нецензурная лексика.

«Мы выступаем абсолютно легально и в правовом поле мы чисты», — заверил он.

Одной из основных претензий к исполнителю стало использование псевдонима Lida. Артист пояснил, что ударение ставится на «А» и это выдуманное слово. Он также обратил внимание на свою личную жизнь: уже 13 лет состоит вот отношениях с женой, что, по его словам, никак не согласуется с образом, который пытаются ему навязать.

Значительную часть критики спровоцировала песня девятилетней давности, содержащая неоднозначные строки. Lida не стал отрицать ее существование, но подробно разъяснил контекст: композиция никогда не выходила официально, не являлась его мыслями и представляла собой адаптацию популярных песен западных блогеров. Артист подчеркнул, что публично извинился за эту работу, а теперь ежемесячно тратит 500 тысяч рублей на то, чтобы трек был удален из всех источников в интернете.

«Мне правда не хочется, чтобы ее слушали», — подчеркнул он.

В ответ на сомнения в ценностях, которые он несет слушателям, Lida заявил, что пропагандирует здоровый образ жизни: регулярно публикует материалы о тренировках по муай‑тай и проводит спортивные мастер‑классы для фанатов в каждом городе тура. Не менее важен, продолжил он, и слоган нового тура — «NO DRUGS TOUR» («Тур против наркотиков»). Кроме того, артист напомнил, что активно занимается благотворительностью: помогает приютам для животных, участвовал в сборе средств на спасение дельфинов в Анапе, поддерживал людей, пострадавших от наводнений.

Lida призвал активистов к диалогу, основанному на фактах, а не на слухах.

«Гораздо проще отменить артиста и заработать политические очки, чем разобраться в теме… Я считаю, что активисты обязаны проверять информацию, перед тем как писать доносы. То, что происходит сейчас — результат халатного отношения к общественной деятельности», — сказал он, добавив, что готов защищать свои права в судебном порядке при необходимости

Накануне стало известно об отмене концертов Lida в Екатеринбурге и Саранске.

