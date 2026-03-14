В «Урале» сделали заявление из-за задержанного за убийство футболиста

В «Урале» заявили, что не обладают информацией о задержании футболиста Секача

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов признался, что не обладает информацией о задержании футболиста Даниила Секача, который играет в системе команды. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу», — сказал Иванов.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

Согласно указаниям СМИ, задержанным оказался Секач. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Ранее тренер уральской команды заявил, что Секачу пророчили будущее в топ-клубах.