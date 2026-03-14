«Прошу вас смириться»: Орбан ответил на призыв экс-президента Украины остановиться

Орбан в ответе Ющенко поблагодарил Бога, что Россия не является врагом Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X ответил экс-президенту Украины Виктору Ющенко и попросил Киев смириться с тем, что Будапешт не будет посылать ему «ни денег, ни оружия, ни солдат».

Премьер-министр заявил, что Венгрия хочет и дальше оставаться другом Украины, но не будет участвовать в ее военном конфликте.

«Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять», — написал венгерский политик.

Он пожелал республике, чтобы конфликт с РФ «не закончился фатальным ослаблением украинского государства» и попросил передать действующему президенту Владимиру Зеленскому, что тот ничего не добьется шантажом и угрозами.

«Пожалуйста, объясните вашему президенту, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод «Северный поток», не сработает против Венгрии», — заявил Орбан.

До этого Ющенко написал письмо премьер-министру Венгрии, в котором призвал его остановиться. Он отметил, что политика — это не только цифры, выгода или газ, но и ценности. Бывший президент Украины считает, что Орбан «изменяет» Украине и «памяти собственного народа, знающего, что такое советские танки на улицах Будапешта».

Ранее Зеленский объяснил угрозы в адрес Орбана.

 
Как ИИ и маркетплейсы заставляют вас покупать больше. Секреты спецов маркетинга
