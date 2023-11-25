13 главных фото недели: перемирие в Газе, елка в Ватикане и помилованная индюшка

Перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, массовые беспорядки в Дублине, кризис на границе России и Финляндии, День Благодарения в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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