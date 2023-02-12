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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели февраля. Военная операция на Украине, разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, Неделя моды в Нью-Йорке и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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В Подольске водитель на внедорожнике протаранил четыре машины, уходя от погони
Блогер Тарасов: боялся, что Махачева могут засудить в бое с Волкановски
Глава МИД Греции посетит 12 февраля Турцию
Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий
Источник: артиллеристы РФ уничтожили склад горючего бригады ВСУ в Херсонской области
PS: падение курса доллара может предотвратить рецессию в мире
В Ростове-на-Дону хулиганы оторвали зеркала у 40 автомобилей
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Обнародованы судейские записки боя Махачева и Волкановски
Мэр Мариуполя предложил назвать улицу в честь погибшего при разминировании порта офицера
Ташуев рассказал о вирусе в «Ахмате»
Боец Харитонов поздравил Махачева с победой над Волкановски
Аналитики Deutsche Bank заявили, что в США наступит рецессия с вероятностью 90% уже в этом году
Банк заблокировал счет британца, отправлявшего на Украину подержанные бронемашины
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Какие заболевания грозят мужчине, если он не будет пользоваться увлажняющим кремом
Врач-косметолог Николаева: без увлажнения кожи у мужчины появляется купероз
Главком ВСУ рассказал, что Россия применяет в Черном море подводные беспилотники
Главком ВСУ Залужный рассказал о применении Россией морских беспилотников
«Я потяну время, сколько могу». Сербию вынуждают к санкциям против России
Вучич заявил, что Сербии придется ввести санкции против России из-за давления Запада
«Они послали Саакашвили, чтобы открыть второй фронт»
Премьер-министр Грузии Гарибашвили обвинил Киев в попытках втянуть Тбилиси в конфликт с Россией
Редкие фото «гения немого кино»: 75 лет назад умер Эйзенштейн
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Глава немецкого МИД Бербок признала ошибкой свои слова о войне Евросоюза против России
«Разделил оливковое поле надвое». После землятрясения в Турции появился гигантский разлом
Гигантский разлом шириной более 200 м обнаружили после землетрясения в турецком Хатае
Убийства, наркотики, ДТП. Как умирали русские рэперы
Почему умерли Лева Twice, Ратмир Шишков, Децл и другие хип-хоп исполнители
«Не одному Зеленскому заказывать музыку». На Западе хотят участвовать в переговорах РФ и Украины
Замглавы МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий
«Участились случаи родильного туризма». Как беременные россиянки застряли в Аргентине
Власти Аргентины отзывают ВНЖ россиян, уехавших из республики после рождения ребенка
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Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала о планах снять сериал про мистический Алтай
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