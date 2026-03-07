Катар частично открывает воздушное пространство

В Катаре приняли решение частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов. Об этом рассказали РИА Новости авиавласти страны.

«Генеральный департамент гражданской авиации Катара сообщает о частичном открытии воздушного пространства страны по определенным навигационным маршрутам с ограниченной пропускной способностью в полной координации с ВС Катара и уполномоченными органами государства», — заявили в ведомстве.

Как уточнили авиавласти, в рамках плана будет выполняться ограниченное количество эвакуационных рейсов, а также грузовые в свете ситуации в регионе.

До этого Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения. Власти объяснили, что это произошло после детального анализа безопасности и графика полетов в условиях региональной напряженности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В исламской республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США заявили о желании установить контроль над воздушным пространством Ирана.