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La Tomatina. Когда помидоры — это оружие, лучше одеться в белое

В испанской Валенсии прошел фестиваль драк помидорами La Tomatina

Каждый год в последнюю неделю августа десятки тысяч людей со всего мира собираются в крохотном автономном поселении Валенсия (население до 9 тыс. человек) и дерутся помидорами.

Драка начинается после того, как кто-нибудь залезет на смазанный мылом деревянный столб высотой в два этажа и сорвет с верхушки свиной окорок (хамон). После этого в течение часа участники бросаются друг в друга помидорами. В группы участники соединяться не могут — каждый сам за себя.

По правилам, ягоду надо раздавить до броска во избежание травм. В битве на фестивале прошлого года никто из участников не пострадал, не стало только 146-ти тонн помидоров. Витрины тоже не разбились — местные владельцы магазинов защищают окна своих заведений пластиковыми щитами.

Всю неделю драки томатами сопровождают ярмарки, песни, танцы, салюты, конкурсы по приготовлению паэльи. Первый такой бой случился 78 лет назад между группой друзей.

Как на улицах Валенсии прошел фестиваль La Tomatina в этом году — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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