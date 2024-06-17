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Адель переделала дом Сталлоне до неузнаваемости, но оставила одну деталь

Певица Адель потратила миллионы долларов на ремонт дома Сталлоне

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Mansion Global

Певица Адель в 2022 году купила дом голливудского актера Сильвестра Сталлоне за $58 и изменила его практически до неузнаваемости. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что Адель потратила миллионы на ремонт — она надстроила этаж, добавила гараж для пяти машин, распорядилась также построить специальную охлаждающую крышу.

«К окончанию ремонта дом будет абсолютно гигантским. Но он выглядит невероятно, и она уверена, что все того стоит. Адель хочет жить там постоянно с сыном Анджело и партнером Ричем Полом, мечтает, чтобы семья росла там», — говорит знакомый с ситуацией источник.

Ремонтом занимается сотрудничающая со звездами строительная компания Valle Reinis. Инсайдер добавил, что Адель оставила нетронутой только одну деталь — бронзовую статую, изображающую Сталлоне в образе его самого известного киногероя — Рокки Бальбоа. Статуя установлена у бассейна, и при переезде Сталлоне хотел забрать ее с собой, но Адель настояла на покупке дома вместе с монументом.

Накануне Адель выступила на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе в эксклюзивном платье от российского бренда Valentin Yudashkin.

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