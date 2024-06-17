В Эстонии призвали вдвое сократить помощь Украине

Эстонии необходимо вдвое сократить финансовую помощь Украине, таким образом государство может сэкономить нужные на оборону средства. Об этом заявил глава оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, передает местный телеканал ERR.

«Мы вдвое сократим количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину на Украине, и снова сэкономим несколько сотен миллионов»

Политик также заявил, что дипломатия Эстонии должна иметь своей целью достижение мира на Украине.

Вместе с тем Хельме выразил мнение, что западные страны «готовятся продать» Украину, и задачей Таллина является сделать так, чтобы «страны Балтии не стали частью сделки».

11 июня сообщалось, что Украина получит партию пусковых установок и ракеты для ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) Mistral от Эстонии.

Ранее на Украине признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16.