Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число госпитализированных с ботулизмом в Москве резко возросло

112: число госпитализированных с подозрением на ботулизм в Москве превысило 100

close
100%
Shutterstock

Число жителей Москвы, которых госпитализировали с подозрением на ботулизм (острое инфекционное заболевание, вызываемое токсинами бактерий Clostridium botulinum), превысило 100. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что пострадавшие продолжают обращаться в больницы Москвы с симптомами этой инфекции.

Источник утверждает, что в день в столице регистрируют порядка 30-40 пациентов, у которых подозревают ботулизм. Таких пациентов тщательно обследуют, при этом до готовности результатов анализов им ставится предварительный диагноз «гастроэнтерит», говорится в сообщении.

Также сообщается, что контролирующие органы продолжают проверки компаний, которые, предположительно, доставили жителям опасную продукцию.

Накануне Mash сообщал о 41 госпитализированном с подозрением на ботулизм в Москве.

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ. Тогда сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами