Число госпитализированных с ботулизмом в Москве резко возросло

Число жителей Москвы, которых госпитализировали с подозрением на ботулизм (острое инфекционное заболевание, вызываемое токсинами бактерий Clostridium botulinum), превысило 100. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что пострадавшие продолжают обращаться в больницы Москвы с симптомами этой инфекции.

Источник утверждает, что в день в столице регистрируют порядка 30-40 пациентов, у которых подозревают ботулизм. Таких пациентов тщательно обследуют, при этом до готовности результатов анализов им ставится предварительный диагноз «гастроэнтерит», говорится в сообщении.

Также сообщается, что контролирующие органы продолжают проверки компаний, которые, предположительно, доставили жителям опасную продукцию.

Накануне Mash сообщал о 41 госпитализированном с подозрением на ботулизм в Москве.

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ. Тогда сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.