Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке

Mash: три дрона ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат

close
100%
Reuters

Украинские военнослужащие попытались нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили в сторону объекта три дрона самолетного типа. Каждый из них нес от двух до 3,5 кг взрывчатки.

«Дроны-камикадзе <...> посадили силами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — «Газета.Ru») в двух км от предприятия», — рассказали журналисты.

При этом обломки беспилотников рухнули в частном секторе, из-за чего один из жилых домов получил незначительные повреждения.

Авторы публикации уточнили, что НМЛК впервые стал целью столь масштабной атаки. Комбинат специализируется на производстве чугуна и стальной заготовке, в том числе для нужд армии.

Утром 17 июня министерство обороны РФ сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских дронов в трех регионах страны. Один летательный аппарат уничтожили в Белгородской области. Еще два и три БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Липецкой областях соответственно.

Ранее в Липецкой области почти три часа действовала опасность атаки дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами