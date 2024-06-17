ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке

Украинские военнослужащие попытались нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили в сторону объекта три дрона самолетного типа. Каждый из них нес от двух до 3,5 кг взрывчатки.

«Дроны-камикадзе <...> посадили силами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — «Газета.Ru») в двух км от предприятия», — рассказали журналисты.

При этом обломки беспилотников рухнули в частном секторе, из-за чего один из жилых домов получил незначительные повреждения.

Авторы публикации уточнили, что НМЛК впервые стал целью столь масштабной атаки. Комбинат специализируется на производстве чугуна и стальной заготовке, в том числе для нужд армии.

Утром 17 июня министерство обороны РФ сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских дронов в трех регионах страны. Один летательный аппарат уничтожили в Белгородской области. Еще два и три БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Липецкой областях соответственно.

Ранее в Липецкой области почти три часа действовала опасность атаки дронов.