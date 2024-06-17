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ФСБ задержала находившегося 12 лет в бегах экс-чиновника Минсельхоза

Суд арестовал находившегося 12 лет в бегах экс-чиновника Минсельхоза Донских

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Shutterstock

Суд арестовал бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия и находился в международном розыске по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Донских был задержан сотрудниками ФСБ в Истринском районе Московской области. Его подозревают в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Уголовные дела в отношении Донских и других фигурантов были возбуждены в 2011-2012 годах.

Решение об его аресте принял районный суд в Липецке.

«Суд Липецка признал его подельников виновными в хищении средств АО «Росагролизинг» через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в АО «Россельхозбанк», — говорится в сообщении.

Им назначено наказание в виде 9 и 11,5 лет лишения свободы.

До этого в Ингушетии раскрыли банду, укравшую более 1 млрд рублей с помощью фальшивых документов ЕС.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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