Медведев рассказал, почему Запад ввел санкции против России

Западные страны ввели санкции против России, поскольку она вернулась на международную арену и смогла укрепить свою экономику и суверенитет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!», передает РИА Новости.

«Все, что связано с нашей страной, с теми ограничениями, которые были введены против РФ, это же следствие того, что Россия вернулась на международную арену, укрепила свой суверенитет, укрепила свою экономику, а это не нравится», — подчеркнул он.

До этого Медведев заявил, что Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, чтобы в дальнейшем его предъявить.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь сообщал, что Пекин требует от Вашингтона прекратить односторонние санкции против России, в которые в том числе включены и компании и физические лица из КНР.

Ранее Медведев заявил о недопустимости навязывания другим странам своих подходов.