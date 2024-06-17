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Предложение украинского кабмина по госдолгу назвали невыполнимым

Группа держателей облигаций Украины: предложение кабмина по госдолгу невыполнимо

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Стрингер/РИА Новости

Группа держателей облигаций Украины заявила, что первоначальные предложения правительства по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд были неосуществимы, но переговоры по поиску решения будут продолжены, передает Reuters.

Предложенное украинским правительством сокращение или списание долга на 25-60% значительно превышает ожидания рынка и это предложение в более широком смысле «может нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины и ее основной цели — возвращению доступа к рынкам капитала», считает группа держателей облигаций.

«Хотя с самого начала было понятно, что период консультаций вряд ли приведет к заключению сделки, он стал конструктивным шагом в продолжающихся дискуссиях», — говорится в заявлении группы.

17 июня Украина объявила, что переговоры с группой держателей облигаций в ограниченном объеме завершились без заключения сделки. Как отмечает агентство, время для страны по реструктуризации долга истекает, поскольку двухлетняя приостановка платежей, согласованная в 2022 году в связи с боевыми действиями, истекает в августе.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины превысил 6 млрд гривен.

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