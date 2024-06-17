В России планируется ужесточить правила перепродажи ввезенных автомобилей

Российская Госавтоинспекция может получить право отказывать в постановке на учет автомобиля, который был ввезен в Россию из-за границы и перепродан в течение года. Об этом сообщают «Известия». Соответствующие поправки разработало МВД.

«Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому)», — говорится в сообщении.

Коммерческий утильсбор составляет от 300 тыс. рублей до 1,3 млн.

Отмечается, что поправки к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств уже поддержал кабмин.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придет новому собственнику.

В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации уточнили условия, согласно которым иностранная машина может быть охарактеризована как ввезенная для личного пользования. В этом случае она может попадать под льготную ставку утильсбора — 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. рублей — за подержанную.

Ранее сообщалось, что Рольф планирует начать выпуск автомобилей под собственным брендом.