Названы симптомы грибкового поражения кишечника

Кандидоз кишечника – это состояние активного размножения грибков в ЖКТ. На патологию указывают такие симптомы, как диарея, вздутие, изменение вкуса привычной еды, боли в животе, белая слизь в ротовой полости, молочница, а также тяга к сладкому. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.

«Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Дело в том, что патогенная микрофона, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Таким образом пораженная микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия», – рассказала врач.

Однако, по ее словам, важно понимать, что иногда тяга к сладкому появляется как реакция на стресс. В случае грибкового поражения ЖКТ у человека возникают и иные симптомы.

«Вначале кандидоз кишечника протекает без видимых симптомов. Из-за неприятных ощущений в животе и вздутия человека может отказываться от еды. Кроме этого, иногда замечает, что привычная пища изменила вкус. По мере развития на слизистой ротовой полости появляется слизь белого цвета с неприятным кислым привкусом. Среди симптомов прогрессирующего кандидоза также боли в животе, диарея, постоянно повышенная температура тела и общая интоксикация организма. У женщин кандидоз кишечника может проявиться в виде молочницы», – рассказала гастроэнтеролог.

По ее словам, если эту патологию не лечить, она приведет к попаданию инфекции в кровоток и поражению других органов и систем в организме.

«Скорость развития болезни зависит от причин ее появления. Грибковая инфекция, которая попадает в организм извне, может развиваться стремительно и сопровождаться повышением температуры тела, болями в животе, нарушением стула и другими симптомами интоксикации. А если грибковая инфекция – следствие длительного дисбаланса микробиоты, то симптоматика менее выражена и инфекция развивается постепенно», – заключила Харченко.

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