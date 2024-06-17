Медведев заявил, что Россия подсчитает полученный от санкций ущерб

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, чтобы в дальнейшем его предъявить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Медведев, выступая на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения «За свободу наций!», рассказал, что можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба пострадавшим странам от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН.

По его мнению, таких стран наберется не мало.

«И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки», — сказал он.

До этого зампред СБ РФ заявил, что в настоящее время количество санкций против страны исчисляется десятками тысяч. Он предложил передать противникам США и их союзников все возможные виды вооружений, за исключением ядерного, а также приложить руку к дезорганизации муниципальной власти в западных странах.

Ранее Медведев заявил о недопустимости навязывания другим странам своих подходов.