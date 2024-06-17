Военные сбили дрон над регионом России

Около 11:00 мск, 17 июня, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применение беспилотного летательного аппарат самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вражеский дрон уничтожен над территорией Белгородской области.

В половину 10 губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке украинских БПЛА.

Также Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны подавили один дрон над территорией Белгородской области, два — в воздушном пространстве Воронежской области, три — над территорией Липецкой области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.