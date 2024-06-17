Кабмин РФ потребовал доработать проект о самообороне в своем доме

Проект закона, согласно которому самооборона в случае проникновения злоумышленника в жилище не должна считаться превышением прав, нуждается в существенной доработке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства РФ о данном документе.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — подчеркнули в кабинете министров.

В правительстве добавили, что в 2022 году уже рассматривали данную законодательную инициативу и не поддержали ее. При этом с того момента документ не претерпел никаких «концептуальных изменений», поясняется в отзыве кабинета министров.

17 июня на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают перестать считать превышением самообороны случаи, когда агрессор проникает в жилище того или иного гражданина. В документе уточняется, что речь идет о действиях, направленных на защиту от посягательств на жизнь и здоровье самого собственника или находящихся рядом с ним людей.

О том, что в стране могут принять подобный законопроект, еще в марте рассказал председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Как он сказал, перед принятием решения властям стоит проработать и прояснить все нюансы.

Ранее россиянам рассказали, какое средство самообороны считается самым эффективным.