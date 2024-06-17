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В отношении начальника ростовского СИЗО начата проверка

Shot: в отношении начальника ростовского СИЗО Мусаева начата служебная проверка

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Федор Ларин/РИА Новости

После захвата террористами заложников в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева начата служебная проверка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что в ходе проверки будут оценены условия содержания арестованных в изоляторах. Четверо арестантов в ходе допроса рассказали, что их пытались завербовать террористы.

«Ликвидированные захватчики уже достаточно долго обсуждали свой план — в основном по ночам. Террористы пытались завербовать как можно больше сокамерников, обещали им финансовую поддержку на воле после побега. У тех, кто отказывался присоединиться, отобрали ножи, которые тем ранее каким-то образом передали в передачках», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают, как террористы смогли получить телефоны, флаги ИГИЛ (организация запрещена в России)* и повязки. Предварительно, последние они могли пронести в СИЗО под видом полотенец.

До этого РИА Новости сообщало, что несколько запрещенных предметов изъяли в следственном изоляторе Ростова-на-Дону во время обыска после захвата заложников.

Ранее Mash сообщал, что в ростовском СИЗО-1 не хватает 30% от необходимого штата сотрудников.

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