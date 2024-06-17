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Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск РФ

Белоусову доложили о работе военных в зоне СВО и деятельности миротворцев

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Пресс-служба президента России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск и заслушал доклад о ситуации в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Во время встречи министру доложили об организации боевого дежурства и всестороннему обеспечению солдат на линии фронта. Вместе с этим Белоусову рассказали о работе оперативных групп по контролю и координации действий российских подразделений на поле боя.

«Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах», — говорится в заявлении.

Более того, представители Сухопутных войск оповестили министра о порядке взаимодействия с органами власти в регионах. В частности, речь идет о сотрудничестве при оказании помощи раненым в чрезвычайных ситуациях.

Утром 17 июня Минобороны РФ сообщило, что Белоусов направил поздравительные телеграммы двум воинским частям — 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку. Члены этих формирований принимали участие в боях за село Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил РФ.

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