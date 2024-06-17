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В СВР оценили, слышит ли Макрон предупреждения России по отправке войск на Украину

Нарышкин: Макрон слышит предупреждения РФ по поводу отправки войск на Украину

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон слышит предупреждения Российской Федерации относительно отправки европейских войск на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, западные страны, в том числе Франция, вели дискуссию на этот счет.

Нарышкин утверждает, что есть страны, которые против отправки своих войск на Украину, и их большинство, ряд других — поддерживают эту идею.

Еще в феврале Макрон заявлял, что не исключает отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

19 марта Нарышкин заявлял, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.

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