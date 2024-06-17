В Москве раскрыли медицинские картели на 1,1 млрд рублей

В Москве раскрыли два картельных сговора, участники которых заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходников в столичные больницы, где проходила реабилитация участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности опубликовали на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Первое дело завели на компании «Стер Медикал», «Вендделис», «Лабкорп», «Стер 23» и «Лабстор», а второе — на предприятие «Галар» и неназванный хозяйственный субъект.

По версии ФАС, компании сговорились, чтобы поддерживать уровень цен на торгах. Общая сумма максимальных цен контрактов превысили 1,1 млрд рублей. Аукционы проводили для осуществления поставок в больницы Москвы и Подмосковья.

Если факты сговоров будут доказаны, участников картелей оштрафуют.

До этого сообщалось о раскрытии дорожного картеля на 1,6 млрд рублей в Рязанской области.

Ранее в России выявили картель продавцов наушников.