Суд рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста замглавы Минобороны Иванову

Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении ареста заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник пояснил, что следователи требуют продлить срок ареста Иванову еще на три месяца.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта.

Перед этим суд арестовал Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых подозревают во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее адвокат сообщил об опасениях следствия из-за возможного бегства Иванова в ЕС.