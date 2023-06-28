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Как в Москве отмечают Курбан-байрам

В Москве поменяли маршруты транспорта из-за исламского праздника Курбан-байрам

Почти миллиард мусульман по всему миру отмечают в эту среду главный исламский праздник — День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Согласно традиции, принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, а на группу до 10 приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. Две трети мяса жертвы принято раздавать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Руководство исламской общины ожидает около 300 тыс. мусульман на праздничном намазе 28 июня в Москве и еще около 200 тыс. — в Московской области. К организации праздничной молитвы привлечены волонтеры, которые на разных языках помогают верующим ориентироваться на улицах и на выходах из метро.

Движение на некоторых улицах Москвы закрыто, изменена часть маршрутов наземного транспорта, а в работе станций метро, расположенных вблизи мечетей, действуют ограничения. О том, как проходит Курбан-байрам в московском регионе, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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