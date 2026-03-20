Трамп заявил, что в Иране больше не с кем разговаривать

Трамп: американским властям нравится, что в Иране больше не с кем вести переговоры

Вашингтону больше не с кем вести переговоры в Иране и США это устраивает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на церемонии вручения наград, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы хотим с ними поговорить, но не с кем. Нам не с кем поговорить. И знаете что — нам это нравится», — сказал Трамп.

По его утверждению, в Иране не осталось лидеров и «никто не хочет быть там лидером». Он подчеркнул, что армия и флот Ирана, а также их радары и системы ПВО уничтожены.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие, и выразил уверенность, что, если бы Тегеран имел ядерное оружие, он бы применил его.

До этого Трамп пригрозил Ирану ударом по газовому месторождению «Южный Парс».

18 марта израильские ВВС атаковали объекты нефтегазовой отрасли Ирана, сообщило агентство Tasnim. Тегеран пригрозил ответным ударом, назвав законными целями объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Ранее новый верховный лидер Ирана заявил об ошибке США и Израиля.