Мостовой: не вижу смысла смотреть итоговые списки сборной России

Мостовой: сейчас в сборную России можно хоть семь вратарей вызывать

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что не видит смысла смотреть итоговые списки сборной России, передает «Чемпионат».

«Давно не смотрю на расширенные и итоговые списки сборной России, потому что не вижу в этом смысла. Сейчас можно хоть пять или семь вратарей вызвать», — сказал Мостовой.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.



Ранее сборная России объявила окончательный состав на мартовские матчи.