Роспотребнадзор проверяет чистоту воздуха в Подмосковье после пожара на рынке

Роспотребнадзор начал мониторинг воздуха в Зеленограде после пожара на рынке

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку качества атмосферного воздуха в Зеленограде в связи с возгоранием строительного рынка «Стройрай», расположенного в рабочем поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

После получения информации о возгорании территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Зеленоградском административном округе организовал выезд специалистов для отбора проб воздуха в жилых кварталах города. Исследования проводятся в двух точках: у корпуса 1606 на 1-м и 4-м этажах жилого дома, расположенного в 120 метрах от эпицентра пожара, а также в районе корпуса 1609, где находится школа № 1150, в 345 метрах от очага возгорания.

Лабораторный анализ направлен на выявление загрязняющих веществ, характерных для подобных пожаров. Специалисты проверяют содержание фенола, формальдегида, акролеина, взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5, оксида углерода, диоксидов азота и серы, сажи, растворителей и углеводородов.

На момент публикации сообщения Роспотребнадзора возгорание еще не было локализовано. В ведомстве уточнили, что жалоб от населения по поводу загрязнения воздуха продуктами горения не получали.

Между тем ГУ МЧС по Москве в 16:25 сообщило о локализации возгорания на рынке на площади 2,7 тыс. квадратных метров. До этого огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ. Спасательная служба пояснила, что ликвидацию пожара осложняла плотная застройка.

Причина возгорания устанавливается, расследование находится на контроле Солнечногорской городской прокуратуры.

