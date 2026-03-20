Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Роспотребнадзор проверяет чистоту воздуха в Подмосковье после пожара на рынке

Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку качества атмосферного воздуха в Зеленограде в связи с возгоранием строительного рынка «Стройрай», расположенного в рабочем поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

После получения информации о возгорании территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Зеленоградском административном округе организовал выезд специалистов для отбора проб воздуха в жилых кварталах города. Исследования проводятся в двух точках: у корпуса 1606 на 1-м и 4-м этажах жилого дома, расположенного в 120 метрах от эпицентра пожара, а также в районе корпуса 1609, где находится школа № 1150, в 345 метрах от очага возгорания.

Лабораторный анализ направлен на выявление загрязняющих веществ, характерных для подобных пожаров. Специалисты проверяют содержание фенола, формальдегида, акролеина, взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5, оксида углерода, диоксидов азота и серы, сажи, растворителей и углеводородов.

На момент публикации сообщения Роспотребнадзора возгорание еще не было локализовано. В ведомстве уточнили, что жалоб от населения по поводу загрязнения воздуха продуктами горения не получали.

Между тем ГУ МЧС по Москве в 16:25 сообщило о локализации возгорания на рынке на площади 2,7 тыс. квадратных метров. До этого огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ. Спасательная служба пояснила, что ликвидацию пожара осложняла плотная застройка.

Причина возгорания устанавливается, расследование находится на контроле Солнечногорской городской прокуратуры.

Ранее стало известно, что спасатели проверяют информацию о пожаре на Комсомольской площади.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
