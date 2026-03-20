Президент Ирана заявил об отсутствии у США и Израиля каких-либо причин убивать Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у США и Израиля не было никаких оснований для убийства верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

«Без каких-либо причин и логики они убили нашего лидера, наших командиров», — сказал он в обращении по случаю наступающего иранского нового года.

По его словам, Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем неоднократно заявлял Хаменеи.

16 марта сообщалось, что Али Хаменеи еще до своей гибели утвердил план действий на случай, если США и Израиль решат напасть на страну. Как рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини, в США не учли, что Хаменеи «определил доктрину войны», которая заключалась в том, что конфликт будет иметь региональное измерение.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха.

Вашингтон объявил об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, позднее это подтвердили в Тегеране. Новым рахбаром избрали его сына Моджтабу Хаменеи. Он выжил при авиаударе, но его состояние и местоположение неизвестно.

Ранее журналисты узнали, как Моджтаба Хаменеи избежал гибели во время атаки США и Израиля.