США дополнительно направили на Ближний Восток более двух тысяч морпехов

WSJ: США направили на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и три корабля

Пентагон направляет три боевых корабля и более двух тысяч морских пехотинцев дополнительно на Ближний Восток. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Примерно от 2,2 тысячи до 2,5 тысячи морских пехотинцев из базирующейся в Калифорнии амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты направляются в Центральное командование США», — сказано в публикации.

До этого WSJ сообщила, что Соединенные Штаты прилагают усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокирует Иран.

По данным газеты, Пентагон использует низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским кораблям и вертолеты Apache для уничтожения опасных беспилотников. Американские силы применяют это для снижения угрозы от катеров, мин и крылатых ракет Ирана.

Ранее в России оценили шансы США захватить иранский остров Харк.