Иран предложил создать структуру безопасности на Ближнем Востоке «без чужаков»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой по созданию самостоятельной структуры безопасности на Ближнем Востоке, участие в которой должны принимать исключительно государства региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы урегулировать все проблемы с вами. Предлагаем для обеспечения мира и спокойствия в регионе создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке», — отметил политик в своем обращении в честь иранского нового года

Глава государства подчеркнул готовность Тегерана к мирному разрешению накопившихся проблем и формированию коллективного органа для обеспечения стабильности.

По мнению Пезешкиана, ключевым условием мира является объединение мусульманских стран региона без вмешательства внешних игроков. Он убежден, что ближневосточные государства не нуждаются в присутствии «чужаков» для поддержания безопасности, а создание собственной региональной структуры позволит странам самостоятельно гарантировать мир и спокойствие в своих границах.

Ранее КСИР предложил улучшить ситуацию на Ближнем Востоке через изгнание американских войск из региона.