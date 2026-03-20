Трамп объяснил, почему страны НАТО отказались помогать США в Ормузском проливе

Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters

НАТО не пришло на помощь США в Ормузском проливе, потому что Североатлантический альянс слаб. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, союзники по НАТО не помогли Вашингтону, поскольку знают, что США обеспечат безопасность прохода танкеров в проливе за них.

Ситуация показала, что НАТО не поддержит США в случае «крупного инцидента», добавил Трамп.

16 марта Трамп раскритиковал союзников по НАТО за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Он заявил, что Вашингтон 40 лет защищает своих партнеров и те «должны вприпрыжку бежать на помощь».

При этом американский лидер добавил, что «не занимается агрессивным лоббированием», поскольку США — «самая сильная страна в мире» и им «никто не нужен». Призывы о помощи, утверждает Трамп, нужны, «чтобы выяснить, как союзники отреагируют».

Попытки США создать единую с союзниками коалицию для противостояния Ирану обернулись полным «бардаком», пишет издание Axios. Германия, Италия, Испания и Япония ответили на предложение Трампа прямым отказом, а Великобритания, Франция и Дания подают противоречивые сигналы. Тем временем многие эксперты констатируют, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать «смены режима» в Иране. Почему традиционные союзники бросили главу Белого дома в самый ответственный момент и что будет делать Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал НАТО «бумажным тигром».

 
