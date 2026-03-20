Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Развеян миф о пользе отказа от сладкого

AJCN: отказ от сладкого не снижает тягу к сладкому и не улучшает здоровье
Международная группа исследователей показала, что изменение «сладости» рациона не влияет ни на предпочтение к сладкой пище, ни на ключевые показатели здоровья. Работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование провели ученые Вагенингенского университета (Нидерланды) и Борнмутского университета (Великобритания). В клиническом испытании участвовали 180 человек, которых разделили на три группы: с высоким, умеренным и низким уровнем сладости в рационе.

Источниками сладкого вкуса были не только сахар, но и фрукты, молочные продукты и низкокалорийные подсластители. В течение шести месяцев ученые отслеживали предпочтения участников, массу тела, а также биомаркеры, связанные с риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Люди имеют врожденную склонность к сладкому вкусу, поэтому многие рекомендации призывают снижать его в рационе. Однако наши результаты этого не подтверждают», — отметила профессор психологии Борнмутского университета Кэтрин Эпплтон.

Оказалось, что ни увеличение, ни уменьшение доли сладких продуктов не изменило вкусовые предпочтения участников. Более того, со временем люди возвращались к своему исходному уровню потребления сладкого.

Также между группами не обнаружили значимых различий в показателях здоровья — ни по массе тела, ни по маркерам риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают, что проблема может быть не в самом сладком вкусе, а в количестве сахара и общей калорийности пищи. Некоторые продукты могут не казаться сладкими, но при этом содержать много сахара, тогда как натурально сладкие продукты, например фрукты, могут быть полезны.

Исследователи считают, что рекомендации по питанию стоит пересмотреть: вместо борьбы со «сладким вкусом» следует сосредоточиться на снижении потребления сахара и калорийной пищи.

Ранее была названа диета, улучшающая обмен веществ.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!