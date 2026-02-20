Норвегия обновила собственный рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.

20 февраля представитель Норвегии Йоханнес Дале‑Шевдал выиграл золотую медаль в биатлонном масс-старте на 15 км. Эта награда высшей пробы стала для норвежской сборной 17-й на текущей Олимпиаде, которая проходит в Италии.

Норвежская команда улучшила собственный рекорд, который был достигнут четыре года назад — на Олимпийских играх в Пекине. Тогда норвежские спортсмены завоевали 16 золотых медалей.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д'Ампеццо завершатся 22 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России пока стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее стало известно, что российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр.