Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

Норвегия обновила собственный рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде

Сборная Норвегии обновила рекорд по числу золотых медалей на одних зимних ОМ
Eloisa Lopez/Reuters

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.

20 февраля представитель Норвегии Йоханнес Дале‑Шевдал выиграл золотую медаль в биатлонном масс-старте на 15 км. Эта награда высшей пробы стала для норвежской сборной 17-й на текущей Олимпиаде, которая проходит в Италии.

Норвежская команда улучшила собственный рекорд, который был достигнут четыре года назад — на Олимпийских играх в Пекине. Тогда норвежские спортсмены завоевали 16 золотых медалей.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д'Ампеццо завершатся 22 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России пока стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее стало известно, что российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!