В Иркутской области выявят нелегальных перевозчиков после ЧП на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.

«Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров! Кроме того, профильным ведомствам поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах», — написал губернатор.

Кобзев добавил, что власти региона взаимодействуют с министерством иностранных дел и генконсульством Китая в Иркутске по ситуации с попавшими под лет туристами. По его словам, минэкономразвития уже проинформировано о произошедшем.

Утром 20 февраля УАЗ с туристами из Китая провалился под лед в районе мыса Хобой на Байкале. По предварительным данным, из девяти человек выбраться смог только один. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. Что известно о трагедии и почему машина ушла под лед — в материале «Газеты.Ru».

