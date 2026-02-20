Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Иркутской области выявят нелегальных перевозчиков после ЧП на Байкале

Губернатор Кобзев поручил выявить нелегальных перевозчиков в туристических зонах
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.

«Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров! Кроме того, профильным ведомствам поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах», — написал губернатор.

Кобзев добавил, что власти региона взаимодействуют с министерством иностранных дел и генконсульством Китая в Иркутске по ситуации с попавшими под лет туристами. По его словам, минэкономразвития уже проинформировано о произошедшем.

Утром 20 февраля УАЗ с туристами из Китая провалился под лед в районе мыса Хобой на Байкале. По предварительным данным, из девяти человек выбраться смог только один. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. Что известно о трагедии и почему машина ушла под лед — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в АТОР раскрыли подробности о туристах из Китая, провалившихся под лед на Байкале.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!