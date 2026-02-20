«Он болел русской культурой». Умер солист группы Shortparis

Российский музыкант, актер и композитор Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. Он был лидером экспериментальной группы Shortparis, в 2018 году выпустившей очень сильный клип «Страшно». Его сложная, подчас некомфортная и потому пробирающая музыка звучала на фестивалях и в клубах. «Газета.Ru» — о том, кого потеряла русская культура.

В возрасте 39 лет скончался солист экспериментальной рок-группы Shortparis Николай Комягин. Первой об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало», — рассказала она.

Позже эту информацию подтвердила менеджер группы Марина Косухина. «Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она в соцсетях.

Ксения Собчак, которая в 2024 году организовала вместе с Николаем Комягиным культурно-просветительский фестиваль «Заря. Онега» в Архангельской области, призналась, что ей было горько узнать о кончине артиста.

«Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты. Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья — с тем, что он творил на сцене» , — рассказала она.

«Для нас важно петь на русском за рубежом»

И действительно, группа Shortparis была проектом, который до 2022 года успешно продвигал на Западе русскую культуру и пробуждал в отечественных слушателях любовь к родной стране.

«Для нас важно петь на русском языке за рубежом. При этом мы ощущаем себя стадионной группой. Но мы не хотели бы быть такой, знаете, ориентальной финтифлюшечкой. Не хотели бы нести образ загадочных русских с фольклорным посылом. У России есть настоящая современная музыка, достойная внимания. Мы не навязываем себя Европе», — говорил Николай Комягин в 2019 году в интервью газете «Коммерсант» во время зарубежных гастролей.

Музыку Shortparis критики называли некомфортной для слушателя, и неудивительно — музыканты сознательно использовали приемы, вызывающие чувство тревоги. Именно поэтому клип «Страшно» 2018 года стал почти хитом — настолько сильное воздействие оказывали видеоряд, в котором авторы нажали, кажется, на все болевые точки жителя России, вокал Николая Комягина и, собственно, музыкальный язык.

Биография

Николай Комягин родился 1 января 1987 года в Новокузнецке. Получил искусствоведческое образование, работал учителем и музейным методистом. Там же, в родной Сибири, начал первые музыкальные эксперименты: выступал в фолк-рок-группе «Пол-Седьмого Ноября», в коллективе под названием «Плохая Идея», в альтернативной джаз-фьюжн-группе Sound Wave и, наконец, в инди-рок-группе Fools On Time Square.

А в 2010 году он переехал в Санкт-Петербург вместе с музыкантами Александром Иониным и Павлом Лесниковым. Там в 2012 году была основана группа Shortparis, к которой присоединился музыкант Данила Холодков. В 2013 году коллектив выпустил дебютный альбом «Дочери» с песнями на английском и французском языках. Он состоял из двух частей: «Сторона А — это диалог с Жаком Брелем, Милен Фармер и так далее. Сторона B — это болезненный Прокофьев, дерганый и более диссонирующий, как в интервалах, так и с остальной русской сценой», — объяснял Комягин «Афише». И добавлял, что группа называет себя аудиотеатром и тяготеет к «древнегреческим театральным мистериям, к эстетике совмещения поэтического, музыкального и философского направлений, что отражается на живых выступлениях» .

Музыканты давали концерты в петербургских клубах и устраивали арт-перформансы на неожиданных площадках вроде магазина «Продукты 24», стриптиз-бара или заброшенного завода. Участвовали в фестивалях, получали премии — SKIF (международный фестиваль имени Сергея Курехина), Stereoleto, Tallinn Music Week, «Боль». Стали лауреатами премии «Золотая Горгулья» в номинации «Экспериментальный проект» (2016 год), премии Сергея Курехина в номинации «Электро-Механика» (2018 год) и даже вошли в список «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» по версии журнала «Собака» в 2019-м. Они и правда стали знамениты, благодаря клипу «Страшно»: в феврале 2019-го Shortparis добрались и до телевидения — выступили в программе «Вечерний Ургант».

Всего с 2013 по 2021 год Shortparis записали четыре альбома — «Дочери» (2013 год), «Пасха» (2017), «Так закалялась сталь» (2019) и «Яблонный сад» (2021).

После 2022 года под давлением общественников у авангардной группы стало все меньше возможностей давать концерты: в 2023-м их выступления отменяли одно за другим. Николай Комягиин стал соорганизатором фестиваля «Заря. Онега». Тогда же Shortparis записали саундтрек к картине «Баллада об Эдичке» о судьбе Эдуарда Лимонов, а Комягин написал музыку к спектаклю Театра Наций «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова, создал музыкальное сопровождение к выставке центра «Зотов» «Русское невероятное», посвященной конструктивизму. «Специально для проекта были написаны четыре главные темы, в которых автор вступает в диалог с кураторами выставки о свойствах времени и пространства, полете за мечтой и об источниках вдохновения», — сообщал сайт центра.

А еще Николай Комягин снимался в кино. В 2021 году сообщалось, что он сыграет главную роль в картине Сергея Дешина «Сны Шаламова» о русском писателе Варламе Шаламове. Правда, о судьбе ленты сейчас ничего не известно. Но в фильмографии Комягина есть и законченные проекты: это сериал 2022 года «Карамора» Данилы Козловского, в котором артист сыграл Владимира Маяковского, фильм «Лето» Кирилла Серебренникова (2018 год) и короткометражка «Сложноподчиненное» 2019-го.