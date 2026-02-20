Размер шрифта
Общество

Среди провалившихся под лед Байкала туристов из Китая был ребенок

Кобзев: среди туристов из КНР, провалившихся под лед Байкала, был ребенок

Среди туристов из Китая, которые провалились под лед во время поездки по озеру Байкал на автомобиле УАЗ, был ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в настоящее время уже установлены личности пяти человек. Среди них водитель — 44-летний местный житель, а также четыре туриста, один из которых выжил.

«Семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы», — написал губернатор.

Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. По данным журналистов, автомобиль с восемью пассажирами направлялся на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду.

По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Позже стало известно, что отдыхающие не оформляли экскурсию через туроператора, а договорились с местным жителем напрямую. В АТОР также уточнили, что на участке, по которому проезжали туристы, лед еще не набрал достаточной прочности.

Ранее стало известно, что водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом.
 
