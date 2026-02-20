Трамп ответил на вопрос об ограниченном ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп перед встречей с губернаторами в Белом доме заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, передает РИА Новости.

«Я думаю, что я могу сказать, что рассматриваю такую возможность», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

До этого The Wall Street Journal писала, что Трамп допускает нанесение ограниченного удара, чтобы сподвигнуть Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия по ядерной сделке.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает: иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет.

Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

