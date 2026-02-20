Размер шрифта
В Анапе выписали из больницы студента, раненного при стрельбе в техникуме

ТАСС: раненного при стрельбе в техникуме Анапы студента выписали из больницы
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Студент, который получил ранение при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы, выписан из больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

«Студента выписали сегодня», — сказал собеседник агентства.

11 февраля 17-летний учащийся техникума открыл стрельбу из охотничьего ружья в холле учебного заведения в Анапе. Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, до случившегося он публиковал в соцсетях материалы о прежних нападениях на учебные заведения.

Также правоохранители задержали одногруппника стрелка по подозрению в подстрекательстве. По данным Следственного комитета, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, склонял своего приятеля к совершению особо тяжких преступлений.

Семье охранника, который ценой собственной жизни спас студентов и преподавателей техникума в Анапе от вооруженного подростка, вручат премию имени Тиграна Кеосаяна.

Ранее в Госдуме связали нападения подростков на учебные заведения с видеоиграми.
 
